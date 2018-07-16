0553 313 94 23

Rusya'dan dönen Fransa'yı yüz binler karşıladı

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, yüz binlerce Fransız taraftar tarafından karşılandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:58
Rusya'dan dönen Fransa'yı yüz binler karşıladı

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonu için geldikleri Şanzelize’de yüz binlerce taraftar tarafından karşılandı. 

FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan’ı 4-2 yenen Fransa Milli Takımı, kahraman gibi karşılandı. Bu gece Fransa Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılacak milli takımı, yüz binlerce Fransız, Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde toplanarak karşıladı.

Takım kaptanı Hugo Lloris’in elinde kupayla gelmesiyle kutlamaların coşkusu katlanarak arttı. 

Sabah saatlerin Şanzelize meydanında toplanan yüz binlerce Fransız kavurucu sıcağın altında saatlerce kahraman ilan ettikleri milli takımlarını bekledi. Fransızlar şampiyonluğu Uçuş gösterileri, havai fişekler, bandolar ve geçit törenleriyle kutladı. 

Milli takımın 23 oyuncusundan 19’unun ailelerinin göçmen kökenli olmasına dikkat çeken yorumcular, bu oyuncuların göz ardı edilen kenar mahallelerden yükselerek buraya geldiklerini hatırlattı. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:58
  1. Şanzelize
  2. Fransa
  3. 2018 Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son rakam açıklandı! CHP'de kurultay sinyalleri
    1. Son rakam açıklandı! CHP'de kurultay..
    2. Trump kapanacak demişti, servetine..
    3. Rusya'dan dönen Fransa'yı yüz binler..
    4. Cocu'dan itiraf: Fenerbahçe'nin büyük..
    5. Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği..
    6. Selfie egoyu artırıyor!
    7. Depresyonu ağırlık egzersizleri ile..
    8. Fransız yıldızın oyundan alınma nedeni..
    9. Trump-Putin toplantısında olay çıktı
    10. Duygular bulaşıcı mıdır?
    11. Yanık bölgesine ilk yardım nasıl..
    12. Boynumuz neden tutulur?
    13. Milli gururumuz Hürjet, İngilizlerin..
    14. Tel Abyad'daki PYD/YPG flamaları..
    15. Benzine zam geldi
    16. Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara..
    17. Eski bakanların yeni görevleri belli..
    18. Emlak Konut'un yeni genel müdürü belli..
    19. Süleymancılar cemaatine operasyon mu..
    20. Örgütün kirli yüzü açığa çıkıyor.....
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı