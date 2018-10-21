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Rusya'dan Donald Trump'ın nükleer kararına tepki!

ABD Başkanı Trump'ın çekileceklerini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin Rusya'dan cevap geldi.

21 Ekim 2018 Pazar 10:36
Rusya'dan Donald Trump'ın nükleer kararına tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya'dan yanıt gecikmedi.

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Trump'ın çekilme kararını "çok tehlikeli bir adım" olarak değerlendirildi.

ABD'nin şantaj girişimlerinden endişe duyduklarını belirten Ryabkov, Rusya'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalışan Washington'ın eylemlerini kınadıklarını bildirdi.

Ryabkov ayrıca Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların temelsiz olduğunu dile getirerek bu suçlamalarla 'ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalıştığını' vurguladı.

  • Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması nedir?
  • ABD ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalandı. Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.
Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:36
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