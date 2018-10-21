Rusya'dan Donald Trump'ın nükleer kararına tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Trump'ın çekilme kararını "çok tehlikeli bir adım" olarak değerlendirildi.

ABD'nin şantaj girişimlerinden endişe duyduklarını belirten Ryabkov, Rusya'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalışan Washington'ın eylemlerini kınadıklarını bildirdi.

Ryabkov ayrıca Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların temelsiz olduğunu dile getirerek bu suçlamalarla 'ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalıştığını' vurguladı.