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Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Rusya tarafından oluşturulan çatışmazlık bölgesinin Suriye'deki bazı muhalif gruplar tarafından desteklendiğini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:23
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’deki silahlı muhaliflerden bazılarının Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de çatışmazlık bölgesi oluşturulmasına yönelik mutabakatını desteklediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Suriye’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zaharova, silahlı muhaliflerden bir kısmının İdlib’de Rusya ve Türkiye'nin çatışmazlık bölgesi oluşturma girişimlerini desteklediğini söyledi. Zaharova, sivillerin ayrıldığı İdlib'de insani bir koridorun Rusya ve Suriye ordusu tarafından çoktan oluşturulduğunu ifade etti.

Afganistan'da savaş faaliyetleri arttı

Afganistan’daki duruma da değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Taliban’ın Afganistan'ın hemen hemen bütün bölgelerindeki savaş faaliyetlerini artırdığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Suriye'nin İdlib kentindeki temas hattı boyunca silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması konusunda mutabık olmuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:23
  1. Rusya
  2. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
  3. Suriye

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