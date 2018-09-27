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Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore açıklaması!

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin almış olduğu nükleer tesisi kapatma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:27
Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi toplantısında , “Kuzey Kore'nin nükleer tesisleri kapatma sözü, istikrara umut veriyor” dedi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında Kuzey Kore ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Kuzey Kore’nin nükleer tesislerini kapatma sözünün istikrara umut verdiğini söyledi. Lavrov, “Koreli tarafların işbirliğini artırmalarının yanı sıra, Kuzey Kore’nin Tongchang füze test sahasını ve Yongbyon'daki yakın nükleer tesislerini sökme konusundaki kararlılığı, dünyanın bu bölgesindeki durumunun istikrara kavuşmasında yeni umut veriyor” ifadelerini kullandı. 

"YAPTIRIMLAR İNSANİ YARDIMLARI TEHDİT EDİYOR"

Bakan Lavrov, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların daha da artmasının, Kuzey Korelileri insani tehlikeye sokacağını söyledi. Lavrov, “Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kullanımındaki aşırılıklar, üye devletlerin ve uluslararası örgütlerin, nükleer füze programlarının geliştirilmesi ile hiçbir ilgisi olmayan Kuzey Kore'yle normal insani, sportif ve diplomatik ilişkileri sürdüremedikleri gerçeğini zaten ortaya çıkardı” diye konuştu. Lavrov, “Yaptırımların daha da artması zaten durdurulan nükleer füze araştırmalarını engellemekten öte Kuzey Kore vatandaşları için kabul edilemez, sosyal, ekonomik ve insani zorluklarla tehdit etmek için alınan önlemlerin ötesine geçiyor” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:27
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. Kuzey Kore

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