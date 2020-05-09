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Korona Virüs

Rusya'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: 30 derecenin üzerinde...

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, koronavirüsün 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:48:00 -
Rusya'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: 30 derecenin üzerinde...

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs, sıcaklığı sevmiyor ve 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüsün bozulmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda tamamen etkisiz hale geldiği vurgulandı.

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