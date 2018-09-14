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Rusya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "İdlib'de hukuk kurallarına uygun şekilde hareket ediyoruz" dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 21:17
Rusya'dan dikkat çeken İdlib açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Lavrov yaptığı açıklamada batılı ülkelerin Rusya tarafından Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen askeri harekatlara karşı yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri reddeden Lavrov, “Askeri operasyonlarda uluslararası hukuk kurallarına göre hareket ediyoruz” dedi. 

Alman mevkidaşı Maas ile de konu üzerine görüştüklerini belirten Lavrov, “Tekrar söylüyorum, herhangi bir durumu tartışmaya hazırız, fakat bunu özel ve ayrıntılı bir şekilde yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:17
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