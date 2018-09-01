Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması: Diyaloğa hazırız
Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye mesaj gönderdi. Lavrov, "Moskova, Amerika tarafı karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya hazır olduğunda diyaloğa başlayacak" ifadelerini kullandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 14:24
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Amerika ile karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğa açık olduklarını belirtti.
Lavrov, "Her zaman şunun altını çiziyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı yaptırımları zarar verici ve o ülkeyle olan ilişkileri de çıkmaza sokuyor" dedi.
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