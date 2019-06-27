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Rusya’dan Çin’e savaş uçağı teklifi

Rusya, SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Çin’e teklif yapıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:44
Rusya’dan Çin’e savaş uçağı teklifi

Rusya, SU-35 savaş uçağının satışı ile ilgili Çin’e teklif yapıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı.


Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSMTC) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in Rusya’dan daha önce satın aldığı SU-35 tipi avcı savaş uçaklarından daha fazla satın alması için teklif yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Çin tarafına ilave bir Su-35 uçağı grubu dahil olmak üzere modern silah türleri ve Rus üretimi askeri teçhizat satın alınmasına ilişkin önerilerimize bir yanıt bekliyoruz” denildi.


Su-35’in ilk yabancı müşterisi olan Çin, 2015 yılında Rusya Federasyonu ile 24 adet Sukhoi Su-35 “Flanker-E” çok amaçlı avcı jetinin tedariğini içeren 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. İlk Su-35 grubunu 2016 yılında teslim alan PLAAF, jetlerin yanında ilgili yer ekipmanlarını ve yedek motorları da teslim aldı.


4++ nesil çok amaçlı avcı jeti olan Sukhoi Su-35 “Flanker-E”, ilk uçuşunu 19 Şubat 2008’de gerçekleştirdi. Su-27’den elde edilen tecrübelerle onun yerini alması için geliştirilen Su-35; 19 ton ağırlığa, 20 bin metre servis irtifasına, 8 ton mühimmat kapasitesine ve azami 2.500 km/sa hıza sahip. Su-35, 2015 yılından beri Rusya Federasyonu Ordusu envanterinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:44
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