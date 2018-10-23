Rusya'dan Cemal Kaşıkçı mesajı!
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili, "Bu olayı yorumlamak için güvenilir bilgilere ve soruşturmanın tamamlanmasına ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.23 Ekim 2018 Salı 13:41
Kremlin Sarayı'ndan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, olayı daha net yorumlamak için soruşturmanın netleşmesi gerektiğini vurguladı.
Peskov, "Bu olayı yorumlamak için güvenilir bilgilere ve soruşturmanın tamamlanmasına ihtiyacımız var. Aksi takdirde tamamlanmamış soruşturmaya yorum yapmak ve resmi tepki koymak yanlış olur" dedi.
KAYNAK: İHA
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