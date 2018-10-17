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Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Tüm dünyanın gerçekleri öğrenmesini istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova yönetiminin Ankara ve Riyad'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturmada işbirliği yapmasından memnun olduğunu ifade etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Tüm dünyanın gerçekleri öğrenmesini istiyoruz

Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak faaliyetler yürütmesinin Moskova'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Zaharova, siyasetçilerin Kaşıkçı vakası hakkındaki açıklamalarını eleştirirken, bu konuyla ilgili siyasi açıklamaların güvenlik güçlerinin olayla ilgili bir karara varmasının ardından yapılmasını istediklerini kaydetti.

Zaharova, tüm dünyanın Kaşıkçı vakası hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istediklerini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:31
  1. Mariya Zaharova
  2. Moskova
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan

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