Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Tüm dünyanın gerçekleri öğrenmesini istiyoruz

Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak faaliyetler yürütmesinin Moskova'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.



Zaharova, siyasetçilerin Kaşıkçı vakası hakkındaki açıklamalarını eleştirirken, bu konuyla ilgili siyasi açıklamaların güvenlik güçlerinin olayla ilgili bir karara varmasının ardından yapılmasını istediklerini kaydetti.

Zaharova, tüm dünyanın Kaşıkçı vakası hakkındaki gerçekleri öğrenmesini istediklerini sözlerine ekledi.