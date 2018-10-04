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Rusya'dan 'casusluk' açıklaması!

Rusya, Hollanda’nın casusluk iddiası ile 4 Rus vatandaşını ülkeden kovmasına sert tepki gösterdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:41
Rusya'dan 'casusluk' açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın casusluk iddiasıyla 4 Rus vatandaşını sınır dışı etmesine tepki göstererek suçlamaları reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın casusluk iddiası ile 4 Rus vatandaşını ülkeden kovması konusunda açıklama yaptı. Hollanda’nın ileri sürdüğü tüm iddiaları reddeden bakanlık, Hollanda’nın tavrının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi anlamda hasar verdiğini belirtti. Açıklamada, “Diplomatik kanallar da dahil olmak üzere Hollanda’da Rusya’yı hedef alarak oluşturulan siber saldırı iddialarının iki ülke ilişkilerini kötü etkileyeceğini defalarca anlattık” denildi.

Sınır dışı edilmişlerdi

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld Lahey'de düzenlediği basın toplantısında 4 Rusya vatandaşının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde ajanlık yapmaya çalışırken yakalandığını ve bu sebeple bu kişilerin sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Sınır dışı edilen Rus vatandaşları Aleksey Minin, Oleg Sotnikov, Yevgeny Serebryakov ve Aleksey Morents’in Hollanda’ya diplomatik pasaport ile giriş yaptığı da biliniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:41
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