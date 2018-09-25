0553 313 94 23

Rusya'dan bomba iddia! O füzeler Amerika ve İsrail için...

Rus basınında, Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemlerinin sadece İsrail için değil, Amerika ve NATO için de mesaj olduğu yorumları yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 21:48
Rusya'dan bomba iddia! O füzeler Amerika ve İsrail için...

Rus basınında çıkan analizlerde, Rusya'nın Suriye’ye S-300 verme kararıyla sadece İsrail’e değil ABD’ye de mesaj gönderdiği savunuldu.

Rus gazeteci Sergey Strokan'ın imzasını taşıyan ve Kommersant  gazetesinde yayımlanan makalede, Rus İl-20 uçağının Suriye’de düşürülmesi ile  ilgili pek çok soruya cevap arandığı belirtildi.

Makalede, Rus uçağının düşürülmesine İsrail F-16 uçaklarının sebep  olduğu görüşüne Tahran ve Şam’ın da destek verdiğini belirten Strokan, İsrail’in  bunu kabul etmediğini, Rusya’nın bu olay üzerine Suriye’ye  S-300 hava savunma  füze sistemini gönderme kararı aldığını hatırlatı.

Strokan, İsrail-Rusya ilişkilerinin yeni bir dönemece girdiğini  savunarak, bu süreçten sonra Suriye’yi yer yer bombalayan İsrail uçaklarının yeni  bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacağı ve Suriye üzerinde artık kolay uçuş  yapamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın Ortadoğu’daki gücüne vurgu yapan Strokan, “Aslında eğer  duruma daha dikkatli bakılırsa Rusya tarafının kararından şöyle bir çıkarım  yapılabilir: Bu mesaj İsrail’e olduğu kadar geleneksel olarak Yahudi devletinin  güvenliğini önceliği gören ve en büyük stratejik müttefiki olan ABD’ye de  verilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in garantörlüğünü yeniden üstlenen ABD Başkanı Donald Trump ile  Rus lider Vladimir Putin’in bu yaz Helsinki’de yaptığı zirvede Suriye hususunda  anlaşmaya vardığını anımsatan Rus gazeteci, Putin’in İsrail’in güvenliği için  gösterdiği çabaya da işaret etti.

“ABD ile Suriye’de yapılan anlaşmalar sonuçta tek gollü bir oyunla  sonuçlandı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için çok şey yapmış olan Moskova, yeni  yaptırımlar dışında Washington'dan hiçbir şey alamadı.” ifadelerine yer veren  Strokan,  İl-20 trajedisinin Moskova'nın artık ellerini serbest bıraktığını  savundu.

İzvestiya gazetesinde İlya Kramnik imzalı haberde ise Rusya’nın  Suriye’ye S-300 kararının önemine vurgu yapıldı.

Bu sistemin Suriye hava savunma gücünü tek bir sisteme bağlayacağını  kaydeden Kramnik, bu sistemin gerçek zamanlı bilgi aktarımı sağlayacağını  belirtti.

Kramnik, “Bu karar, İsrail saldırılarına karşı veya NATO güçlerinin  muhtemel baskılarına karşı mücadele verimliliğini arttıracak.” ifadelerini  kullandı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat kurtarılmayı bekledi
    1. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    2. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    3. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    4. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    5. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    6. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    7. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    8. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    9. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    10. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    11. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    12. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    13. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    14. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    15. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    16. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    17. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    18. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    19. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    20. Süper Lig ekibinden VAR tepkisi!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!