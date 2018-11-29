THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rusya'dan "BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor" iddiası

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını iddia etti

29 Kasım 2018 Perşembe 22:19
Rusya'dan "BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor" iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye'de insani durumun görüşüldüğü oturumda, konseyin geçici üyelerinden Kuveyt ve İsveç, BM'nin rejimin onayı gerekmeden Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapmasına 2014 yılından beri olanak sağlayan kararın yenilenmesini talep etti. Rusya da bu kararda değişiklikler yapılmasını istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığı ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde ettiği iddiasında bulundu.

Polyanskiy, sahadaki durumun önemli ölçüde değiştiğini ve sınır ötesi yardım mekanizmasında önleyici tedbir niteliğinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Sınır ötesi yardımların yapılmasını sağlayan kararın süresi 10 Ocak'ta sona eriyor. Kuveyt ve İsveç'in kararın yenilenmesi için konseye getireceği tasarının ise aralık ayında oylanması bekleniyor.

Rusya, geçen yıl karar yenilenirken veto yetkisini kullanmayarak çekimser kalmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:19
  1. BMGK
  2. insani yardım
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca'dan zafer açıklaması: Çin'e gideceğiz
    1. Ufuk Sarıca'dan zafer açıklaması:..
    2. Gazze'de İsrail'in yaraladığı binlerce..
    3. Ahmet Davutoğlu: Kimse düşmanlık..
    4. Macron'dan kritik hamle! Onunla..
    5. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. Uyumadan önce neden su içmeliyiz?
    8. Ankara Valiliğinden 'terör eylem'..
    9. Vatandaşlar mağdur, o ilaç hala..
    10. Cilt kuruluğu nasıl önlenir?
    11. Doğum sonrası kilolardan bu..
    12. Libya'da hava saldırısı: 10 ölü
    13. Alkollü yakalanan pilotun cezası belli..
    14. Stres kadınlarda Alzheimer riskini..
    15. "Afrika'daki mülteci krizinde..
    16. Kırıklar hakkında doğru bilinen..
    17. Makinede boyanan çamaşırlar kendi..
    18. Sporcu çocuk hangi besinleri tüketmeli?
    19. CHP'de o isimler konuşuluyor! İşte 3..
    20. İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle 7..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?