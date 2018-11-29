Rusya'dan "BM'nin yardımları el Nusra'nın eline geçiyor" iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığını ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir sağladığını öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye'de insani durumun görüşüldüğü oturumda, konseyin geçici üyelerinden Kuveyt ve İsveç, BM'nin rejimin onayı gerekmeden Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapmasına 2014 yılından beri olanak sağlayan kararın yenilenmesini talep etti. Rusya da bu kararda değişiklikler yapılmasını istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM'nin Suriye'ye gönderdiği sınır ötesi yardımların bir kısmının terör örgütü el Nusra ve diğer silahlı gruplar tarafından ele geçirilip haraca bağlandığı ve söz konusu örgütlerin bu yolla ayda yaklaşık 2 milyon dolar gelir elde ettiği iddiasında bulundu.

Polyanskiy, sahadaki durumun önemli ölçüde değiştiğini ve sınır ötesi yardım mekanizmasında önleyici tedbir niteliğinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini savundu.

Sınır ötesi yardımların yapılmasını sağlayan kararın süresi 10 Ocak'ta sona eriyor. Kuveyt ve İsveç'in kararın yenilenmesi için konseye getireceği tasarının ise aralık ayında oylanması bekleniyor.

Rusya, geçen yıl karar yenilenirken veto yetkisini kullanmayarak çekimser kalmıştı.