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Rusya'dan BMGK'de reform çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dünyanın gelişmekte olan bölgelerini temsil etmekte yetersiz kaldığını belirtti

26 Şubat 2019 Salı 10:49
Rusya'dan BMGK'de reform çağrısı

ANKARA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reform yapılması çağrısında bulundu.

Lavrov, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde düzenlenen uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, dünyanın gelişmekte olan bölgelerinin BMGK'de yetersiz temsil edildiğini söyledi.

BMGK'nin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişen bölgeleri temsil etmekte yetersiz olduğunu vurgulayan Lavrov, Konseyde yapılacak bir reform konusunda "kesinlikle geç kalındığını" ifade etti.

Lavrov, "BMGK'nin üçte birine yakını Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından temsil ediliyor. Tarihi Batı ülkelerinin bu yapıya dahil edilmesinin orada görmek istediğimiz çeşitliliğe bir şey katacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

BM'nin barış ve güvenliğe ilişkin temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyinde 5'i daimi 15 üye bulunuyor. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, karar tasarılarını tek başlarına veto etme yetkisine sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" sloganını kullanarak BMGK'nin yapısında değişim yapılması gerektiğini vurguluyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:49
  1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  2. Ho Chi Minh
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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