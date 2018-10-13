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Rusya'dan 'blöf yapan' AB'ye soğuk duş: Konsey'den çekilebiliriz!

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin 'Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz' açıklamasını yaptı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:05
Rusya'dan 'blöf yapan' AB'ye soğuk duş: Konsey'den çekilebiliriz!

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, katıldğı Rusya 1 televizyonu programında, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilebileceğini belirterek “Bu böyle devam ederse elbette,  Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” dedi.

Avrupa Konseyi "Rusya'yı üye ülkeler listesinden çıkarabiliriz" demişti

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söylemişti.

Rusya ocak ayında karar verecek

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 21:05
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  6. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin
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