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Avrupa Rusya'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı!
Avrupa

Rusya'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda ülkesinin bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini ve artık Baltık'ın nükleer olmayan statüsünden bahsedilemeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 14:56:00 -
Rusya'dan Avrupa'ya 'nükleer' uyarısı!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram’da yaptığı bir paylaşımda İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi durumunda Baltık bölgesine nükleer silahlar, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve asker yollayabileceklerini açıkladı.

“Eğer İsveç ve Finlandiya NATO’ya girerlerse, ittifakın Rusya olan sınırı iki katından fazla artacak. Kara kuvvetlerimizi ve hava savunma sistemlerimizi ciddi derecede kuvvetlendirmek ve Finlandiya havzasında kayda değer derecede deniz kuvveti bulundurmamız gerekir” diyen Medvedev Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalarla donatılmış gemiler yollayabileceğini ima ederek, “Bu durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Medvedev Rusya’nın Ukrayna işgalinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme sürecinin tetiklediği savını reddetti ve bu fikrin daha önce de gündeme geldiğine dikkat çekerek, “Bu ülkelerle aramızda Ukrayna ile olduğu gibi bölgesel anlaşmazlıklarımız yok dolayısıyla bizim için üyeliklerinin bedeli daha farklı olur” değerlendirmesinde bulundu.

 

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