Rusya'dan askeri gözdağı! 300 bin asker birden...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düzenleyecekleri dev askeri tatbikatı bu sabah dünyaya duyurarak gözdağı verdi.

Şoygu, 1981'den bu yana düzenleyecekleri en büyük askeri tatbikatı planladıklarını duyurdu.

Yaklaşık 300 bin askerin katılması beklenen tatbikata Vostok-2018 adının verileceğini belirtti.

Rusya'nın merkezi ve doğusunda düzenlenecek tatbikata Rusya'nın iki deniz filosunun yanı sıra, bütün hava indirme birlikleri de katılacak.