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Rusya'dan Amerika'ya YPG/PKK çıkışı: Rahatsız edici hale geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı "Rusya'nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu" açıkladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:33
Rusya'dan Amerika'ya YPG/PKK çıkışı: Rahatsız edici hale geliyor


Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat’ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Fırat’ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor." diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti. 

Suriye’deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, "Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder." dedi. 

Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:33
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. Mariya Zaharova
  3. Sözcü

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