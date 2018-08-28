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Rusya'dan Amerika'ya uyarı: Aynı şekilde karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Washington tarafından eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya getirilen yaptırımlara aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:12
Rusya'dan Amerika'ya uyarı: Aynı şekilde karşılık vereceğiz

Slovakya'da yayın yapan Pravda gazetesine konuşan Lavrov, "Kendi açımızdan tüm saldırılara karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yanıt veriyor, sakin ve faydacı bir şekilde davranmaya devam ediyoruz" dedi. 

Rusya ile ültimatom diliyle konuşulmasının da faydasız olduğunu belirten Lavrov karşılıklı çıkarları gözeterek hâlâ Washington'la işbirliği ve diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

ABD, Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği olayda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmişti.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:12
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