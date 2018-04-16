Rusya'dan Amerika'ya çok sert cevap!

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haley Suriye'nin ABD ile görüşmeye layık olmadığını söyledi. Daha önce de Kuzey Kore görüşmeye layık değildi. Fakat nükleer bombanın ardından layık olmaya başladı. Sorun güç dengesinde" dedi.

Daha önce Haley, Şam ile Washington'un görüşme imkanının olmadığını belirterek, Suriye'nin ABD ile direk diyalog kurmayı hak etmediğini söylemişti.