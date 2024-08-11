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Avrupa Rusya'dan "Alman tankları Rus topraklarına döndü" yorumunu yapan Alman Bild gazetesine sert tepki
Avrupa

Rusya'dan "Alman tankları Rus topraklarına döndü" yorumunu yapan Alman Bild gazetesine sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-08-11 09:02:00 -
Rusya'dan "Alman tankları Rus topraklarına döndü" yorumunu yapan Alman Bild gazetesine sert tepki

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bild gazetesinde Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü yorumu yapılan makaleye sert yanıt verdi.

Medvedev, X'ten yaptığı paylaşımda, Bild gazetesinde yayımlanan, "rövanşist" sözüyle nitelendirdiği makaledeki "Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü" yorumuna karşılık, Berlin'de yer alan Federal Meclisin (Reichstag) önündeki meydana en iyi Rus tanklarını gönderme tehdidinde bulundu.

Dmitriy Medvedev, "Alman gazetesi Bild, Alman tanklarının Rus topraklarına geri dönüşünü gururla duyurduğu rövanşist bir makale yayımladı. Buna karşılık, en yeni Rus tanklarını Platz d. Republik'e götürmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu makalede "Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğü" yorumu yapılarak Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde Almanya'ya ait en az 3 "Marder" tipi zırhlı muharebe aracını kullandığı yazılmıştı.

Rusya'dan Alman Bild gazetesine sert tepki
Rusya'dan Alman Bild gazetesine sert tepki

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Rusya'dan Alman Bild gazetesine sert tepki
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