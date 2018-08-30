Rusya, 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz'de tatbikat yapacak
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapılacak." denildi.30 Ağustos 2018 Perşembe 12:42
ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltmiş durumda. Taraflardan peş peşe gelen, "Suriye'ye saldırı düzenlenmesi planlanıyor" açıklamalarının ardından bugün Rusya'dan yeni bir çıkış geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de tatbikat yapacağız. 25 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı kullanılacak" denildi.
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