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Rusya, 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz'de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapılacak." denildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:42
Rusya, 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz'de tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltmiş durumda. Taraflardan peş peşe gelen, "Suriye'ye saldırı düzenlenmesi planlanıyor" açıklamalarının ardından bugün Rusya'dan yeni bir çıkış geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de tatbikat yapacağız. 25 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı kullanılacak" denildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:42
  1. Rusya
  2. Akdeniz
  3. tatbikat

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  • ugur çokaugur çoka54 dk önce
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