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Rusya'dan Afganistan'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Rusya, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır"- "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz"

28 Mayıs 2019 Salı 12:56
Rusya'dan Afganistan'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm kesimleri temsil eden siyasi güçlerin katılımıyla en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, iş birliği sayesinde ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok anlaşmalar imzalandığını hatırlattı.

Rusya'nın bugün Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak terörizmden ve uyuşturucudan arındırılmasının teşvik edilmesine yönelik politika izlediğini kaydeden Lavrov, Rusya ile Afganistan arasındaki karşılıklı anlayışa duyulan güvenin derinleşmesinin, hem uluslararası uyuşturucu suçuna karşı hem de başta DEAŞ olmak üzere uluslararası terörle mücadelede ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Lavrov, "Rusya, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır." dedi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için bütün tarafları müzakereye çağıran Lavrov, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Geniş katılımlı toplumsal siyasi güçlerin katılımıyla Afganistan'daki tarafları en kısa sürede müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda etnik grubun barış ve uyum içinde bir arada bulunduğu tek ve bölünmez bir Afganistan'ın korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Lavrov, Afganistan topraklarında mümkün olan barışın en erken biçimde sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle Moskova'da düzenlenen toplantıya eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai başkanlığında bir siyasi grup ile Taliban Temsilcisi Abdul Gani Baradar ve beraberindeki heyet katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:56
  1. Afganistan
  2. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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