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Rusya'dan açıklama: Kesinlikle reddediyoruz!

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını gayrimeşru gördüklerini belirterek, "ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kesinlikle kabul edilemez. Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz." dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:24
Rusya'dan açıklama: Kesinlikle reddediyoruz!

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Peskov, "Bu tür kararlar, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan son görüşmedeki yapıcı havaya tezat bir durum oluşturuyor." diye konuştu.

 

Rusya’nın Salisbury’deki olaylara katılımına yönelik suçlamaları da reddeden Peskov, "Salisbury olayında yaşananlarla ilgili Rusya’nın katılımına yönelik suçlamaları reddediyoruz. ABD’nin bu konuda attığı kısıtlayıcı adımları gayrimeşru görüyoruz." ifadelerini kullandı. 

ABD ile yapıcı bir ilişki kurmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerine işaret eden Peskov, "Rusya, ABD ile yapıcı bir ilişki kurulmasına yönelik umutlarını korumaya devam edecek. Bu yalnızca ülkelerimiz açısından değil, tüm dünyanın istikrarı ve güvenliği için de önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova’ya uygulanacak yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı ifade edilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi dahil olmak üzere çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:24
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  4. dimitriy peskov
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