Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gerçekten seviyoruz! Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan grafiği alıntılayarak "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" notunu paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı verilere göre 2018 yılında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye gelen turist sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda. 'Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz' Bakanlığın bu verisini alıntılayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" paylaşımında bulundu.

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