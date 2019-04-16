Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gerçekten seviyoruz!
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan grafiği alıntılayarak "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" notunu paylaştı.16 Nisan 2019 Salı 07:44
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı verilere göre 2018 yılında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye gelen turist sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda.
'Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz'
Bakanlığın bu verisini alıntılayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" paylaşımında bulundu.
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