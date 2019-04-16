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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gerçekten seviyoruz!

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ‘Turizm Haftası’ dolayısıyla Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan grafiği alıntılayarak "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" notunu paylaştı.

16 Nisan 2019 Salı 07:44
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gerçekten seviyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı verilere göre 2018 yılında Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye gelen turist sayısı 6 milyona yaklaşmış durumda.

'Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz' 

Bakanlığın bu verisini alıntılayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Gerçekten Türkiye'yi seviyoruz" paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 07:44
  1. Ankara
  2. EKONOMİ
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. Rusya Federasyonu

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