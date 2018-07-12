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Rusya'dan AB'ye şok! Süreyi uzattı

Rusya, bazı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık yürürlüğe koyduğu karşı yaptırımları 31 Aralık 2019'a kadar uzatma kararı aldı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:18
Rusya'dan AB'ye şok! Süreyi uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2019'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve AB'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattı.

AB, geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 31 Ocak 2019'a kadar uzatmıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Rusya ise ABD ve AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:18
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. Avrupa

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