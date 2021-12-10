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Avrupa Rusya'dan AB'ye sert çıkış: 'Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle...'
Avrupa

Rusya'dan AB'ye sert çıkış: 'Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle...'

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı silahlandırma kararı aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Donbass'taki krize barışçıl çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:34:00 -
Rusya'dan AB'ye sert çıkış: 'Ukrayna'yı silahlandırma kararı nedeniyle...'

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "2 Aralık'ta AB, Ukrayna'ya askeri-teknik yardım olarak 31 milyon euro kaynak ayırma kararı aldı. Bu teknik yardım, Donbass'ta barışçıl çözüme hiçbir şekilde katkı sunmuyor. Bu bağlamda barışçıl çözüm müzakereleri fiilen çıkmaza girdi" dedi.

7-8 Aralık'ta yapılan Ukrayna Temas Grubu ve onun çalışma gruplarının toplantılarının bir kez daha sonuçsuz kaldığını kaydeden Zaharova, bölgedeki durumun Rusya'yı endişelendirmeye devam ettiğini vurguladı.

Zaharova, Ukrayna'ya silah tedarik eden NATO ülkelerinin desteğiyle Kiev'in Donbass'taki temas hattında birliklerinin sayısını arttırdığının altını çizdi.

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