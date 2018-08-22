Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!

Rus silah üreticisi Kalashnikov, devasa boyutta bir savaş robotu tanıttı. Dün Moskova'da yapılan Army-2018 Forumu'nda tanıtımı yapılan "Igorek" isimli savaş robotu 4,5 ton ağırlığında ve 4 metre yüksekliğinde. Robotun üst kısmındaki kullanıcı kabini kurşun geçirmez renkli camlara sahip. Kontrol kabininden robotun sağ ve solda yer alan kolları sayesinde silah kullanılabilecek.



Şirketten yapılan açıklamada, "Antropomorfik (insan-biçimli ) kompleksi kullanmanın umut verici hedefi mühendislik ve savaş görevlerini yerine getirmektir" denildi. Robotun yetenekleri hala geliştirme aşamasında, ancak Rus medya kuruluşu Meduza'nın aktardıklarına göre robotun daha iyi versiyonu Army-2020 Forumunda sergilenecek.