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Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!

Rusya, geliştirdiği 4 metrelik savaş robotu 'Igorek'i dünyaya tanıttı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:08
Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!

Rus silah üreticisi Kalashnikov, devasa boyutta bir savaş robotu tanıttı. Dün Moskova'da yapılan Army-2018 Forumu'nda tanıtımı yapılan "Igorek" isimli savaş robotu 4,5 ton ağırlığında ve 4 metre yüksekliğinde. Robotun üst kısmındaki kullanıcı kabini kurşun geçirmez renkli camlara sahip. Kontrol kabininden robotun sağ ve solda yer alan kolları sayesinde silah kullanılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, "Antropomorfik (insan-biçimli ) kompleksi kullanmanın umut verici hedefi mühendislik ve savaş görevlerini yerine getirmektir" denildi. Robotun yetenekleri hala geliştirme aşamasında, ancak Rus medya kuruluşu Meduza'nın aktardıklarına göre robotun daha iyi versiyonu Army-2020 Forumunda sergilenecek.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:08
  1. savaş robotu
  2. Igorek

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  • ferhat ferhat 31 dk önce
    Bu robottan Persembe pazarında bolca var,oradan almışlar
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