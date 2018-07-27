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Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak hamle! S-400'ler teslim edildi

Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı bildirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:49
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak hamle! S-400'ler teslim edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. 

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:49
  1. Donald Trump
  2. Vladimir Putin
  3. Rusya
  4. ABD

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