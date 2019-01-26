0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye "Venezuela'da darbe" suçlaması

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia:"Eğer uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit varsa, o da Venezuela'nın seçilmiş meşru Devlet Başkanı Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ABD ve müttefiklerinin utanmaz ve agresif eylemleridir"

26 Ocak 2019 Cumartesi 19:49
Rusya'dan ABD'ye "Venezuela'da darbe" suçlaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı.

Nebenzia, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımını eleştirerek, Washington'un, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesinin ''darbe'' olduğunu söyledi.

Vassily Nebenzia, ''Eğer uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit varsa, o da Venezuela'nın seçilmiş meşru Devlet Başkanı Maduro'yu devirmeye amaçlayan ABD ve müttefiklerinin utanmaz ve agresif eylemleridir." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Çin ve geçici üyesi Güney Afrika'nın temsilcileri de ABD'yi eleştirerek, BMGK'nin bir ülkede rejim değişikliğine destek veren bir yer olmayacağını söyledi.

İngiltere, Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Almanya ve Belçika'nın temsilcileri ise Maduro'ya 8 gün içinde seçim çağrısı yapması, aksi halde Juan Guaido'yu tanıyacaklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 19:49
  1. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia
  2. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya, Venezuela'da erken seçim ilan edilmezse Guaido'yu tanıyacak
    1. Almanya, Venezuela'da erken seçim ilan..
    2. AB'den skandal 'Venezuela' tehdidi!..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Rusya'dan ABD'ye "Venezuela'da darbe"..
    5. Erzincan'da otomobil devrildi: 3..
    6. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı..
    7. Sosyal medyada büyük devrim! Facebook,..
    8. Maçın ardından
    9. Aden'de son 3 yılda 103 suikast..
    10. Emeklilerin yapacakları ek işler..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
    12. Hentbol: Toplu sonuç
    13. Suudi kadın aktivistten ABD'li..
    14. Maçın ardından
    15. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki cinayet
    16. SSK SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve..
    17. AB’den Maduro'ya seçim uyarısı
    18. Kırıkkale'de trafik kazaları: 8 yaralı
    19. Yılmaz Vural'dan 5-1'lik yenilgi..
    20. Motoru alev alan otomobil, başka araca..
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi