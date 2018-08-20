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Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'

ABD'nin eleştirilerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını söyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:07
Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını söyledi.

Rusya'da yayımlanan Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, ABD'deki uzay gücü tartışmaları hakkındaki bir soru karşısında, "Bu şekilde düşünenlerin sayısının az olmasına karşın, uzaya ilk silah yerleştiren biz olmayacağız. Bu, çok önemli bir sinyal. Washington'da bunun gözardı edilemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Geçen hafta Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem D.S. Poblete, Rusya’nın füze ve lazer sistemleriyle uzaydaki uyduları vurmasından korktuklarını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 17:07
  1. Rusya
  2. ABD
  3. uzay silahı
  4. cevap

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