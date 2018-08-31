Rusya'dan ABD'ye uzay darbesi!

Russian Today'de (RT) yer alan habere göre Yuriy Borisov, önümüzdeki 2019 Nisan ayından itibaren ABD'li astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımayacağını duyurdu.

Füze ve uzay şirketi Energiya'da yapılan bir toplantıda konuşan Borisov "NASA ile olan ABD'li astronotların UUİ'ye Soyuz-MS uzay aracı ile götürülüp getirilmesine ilişkin sözleşmemiz Nisan 2019'da sona eriyor" dedi.

Amerikan Uzaycılık Dairesi'nin bütçesinin arttırılmaması üzerine ABD uzay yolculuklarında Rusya'ya bağımlı kalmış ve NASA, ABD'li astronotlarının uzaya Rus uzay gemileriyle taşınmasına dair 2019 yılına kadar sözleşme yapmıştı.