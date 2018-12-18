0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "(Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın) ABD tarafından bozulması durumunda güvenliğimizi artıracak gereken ilave önlemleri almak zorunda kalacağız"

18 Aralık 2018 Salı 16:56
Rusya'dan ABD'ye uyarı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı bozması durumunda Rusya'nın güvenliğini artıracak gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Putin, başkent Moskova'da genişletilmiş Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, modern silah ve teçhizatlar ile donatılan Rus ordusundaki birliklerin planlandığı gibi yeni devlet silahlanma programına göre geliştiğini bildirdi.

Dünyada benzeri olmayan yeni silahların geliştirilmesinde ciddi ve önemli adımlar attıklarını söyleyen Putin, "Avangard” füze sisteminin seri üretiminin başladığını, "Sarmat" kıtalar arası balistik füzenin testinin başarılı geçtiğini, "Kinjal" hipersonik füze sisteminin görevini yerine getirdiğini, "Peresvet" muharebe lazer sistemlerinin kullanımının geliştirildiğini ifade etti.

Rus ordusunun ve donanmasının bu silahlar sayesinde potansiyelinin arttığını belirten Putin, "Umarım yeni sistemlerimiz militarist ve saldırgan söylemlere alışmış olanları düşündürmek zorunda kalır." dedi.

Son bir yılda NATO’nun Rusya sınırlarında askeri altyapısını genişlettiğini kaydeden Putin, ABD’nin INF Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamasının da ciddi endişe uyandırdığını söyledi.

Putin, "Böyle bir adım çok olumsuz sonuçlara neden olacak, bölgesel ve küresel güvenliği belirgin şekilde zayıflatacak." diye konuştu.

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmeye bahane olarak Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösterdiğini anımsatan Putin, Rusya’ya yapılan bu suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Putin, "Anlaşmanın ABD tarafından bozulması durumunda güvenliğimizi artıracak gereken ilave önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yeni bir silahlanma yarışının önlenmesi dahil bütün toplumların güvenliğini sağlamak için her öneri ve girişime açık olduğunun altını çizen Putin, bunun sadece Rusya değil, ABD ve tüm dünyanın da çıkarına olduğunu söyledi. Putin, bütün bu risk ve faktörlerin göz önüne alınarak ordu ve donanmanın gelişimine devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:56
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olur olmaz kaşıntılar
    1. Olur olmaz kaşıntılar
    2. Sulama kanalına uçan otomobilin..
    3. New York borsası yükselişle açıldı
    4. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    5. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    6. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    7. Eski belediye başkanı ve eşine..
    8. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    9. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    10. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    11. Böbürlenme padişahım!
    12. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    13. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    14. Çalışan annelere öneriler
    15. Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele..
    16. Pazarda alışveriş yaparken kafasından..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Özbekistan'dan transit geçişlere..
    19. Ayak kokusuna doğal çözümler
    20. Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...