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Rusya'dan ABD'ye tepki: Manipüle etmeli bırakmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Helsinki’de gerçekleşen zirvede, Putin tarafından yapıldığı iddia edilen silahsızlanma meseleleriyle ilgili medyada yayınlanan belgeler hakkında ABD’yi suçlu bularak, "ABD gizli belgeleri manipüle etmeyi bırakmalı" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 00:42
Rusya'dan ABD'ye tepki: Manipüle etmeli bırakmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki görüşmelerin basına sızdırılması üzerine, "ABD gizli belgeleri manipüle etmeyi bırakmalı" dedi.

ZAHAROVA ABD'Yİ SUÇLU BULDU

Zaharova, "ABD, uygun davranışlar ve uluslararası hukuka saygıyı başka ülkelerde aramadan önce kendisi örnek olabilir ve gizli belgelerden ve toplantılardan sızıntılar yapılmasını engelleyebilir" diyerek, ABD yetkililerini suçladı. Zaharova bu tür ifşalar için, "Amerikan tarafında düzenli olarak, ayda bir kez meydana geliyor" dedi ve ekledi:

"Eğer ABD’de Başkanlık görüşmelerinin içeriği bile gizli tutulamıyorsa, ABD seçimlerinde Rusya tarafından ne tür bir müdahaleye maruz kalabilir?"

Geçtiğimiz Salı günü ABD basını, gizli belgelerde sızdırıldığı iddia edilen bir belgeye atıfta bulunarak, Vladimir Putin'in Donald Trump ile Helsinki'deki bir toplantıda yaptığı görüşmede, silahsızlanma ve silah kontrolü alanında birçok gizli somut girişimde bulunduğunu bildirmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 00:42
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Donald Trump
  4. Vladimir Putin

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