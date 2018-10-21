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Rusya'dan ABD'ye tepki: Çok tehlikeli bir adım!

Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekmesini 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 10:15
Rusya'dan ABD'ye tepki: Çok tehlikeli bir adım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987'de Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ülkesinin çekileceğini açıklamasına Rusya'dan ilk tepki geldi.

Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, Trump'ın çekilme kararı 'çok tehlikeli bir adım' olarak değerlendirildi.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyordu. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ile ABD'nin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 10:15
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