Rusya'dan ABD'ye sürpriz Taliban teklifi
Rus medyasında yer alan habere göre, Moskova’da Taliban ve Afgan politikacılar arasında süren müzakerelerin ardından, Rusya hükumetinin ABD’ye de ara buluculuk teklif ettiği belirtildi.07 Şubat 2019 Perşembe 15:49
Rusya, ABD’nin Afganistan’dan birliklerini çekerken Taliban’la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.
Rusya hükumeti teklif etti
ABD’nin Afganistan’dan çekilmek için Taliban’la yaptığı yıllarca süren müzakerelerde sona doğru gelindiği sinyalleri verilirken, Rusya’dan ara buluculuk teklifi geldi. Rus basını, Rusya’nın başkenti Moskova’da Taliban ve Afgan politikacılar arasında süren müzakerelerin ardından, Rusya hükumetinin ABD’ye de ara buluculuk teklif ettiğini duyurdu.
Taliban yetkilileri görüşmeler sırasında, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda herhangi bir zaman çizelgesi hakkında anlaşmaya varılmadığını açıklamış ve müzakerelerin devam ettiğini söylemişti.
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