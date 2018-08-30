Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Suriye konusunda her şeyin farkındayız

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Moskova'nın Suriye konusundaki endişelerinin Amerikan yetkililere bildirildiğini ifade etti.

Rusya, ABD'nin Suriye'ye yeni saldırı hazırlığında olduğunun ve bunun emarelerinin farkında olduklarını belirtti.



Saldırının Suriye'de tansiyona neden olacağı ifade edildi.

Antonov, bu hafta içlerinde Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu Amerikalı yetkililerle buluşmuştu.