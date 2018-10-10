Rusya'dan ABD'ye PKK tepkisi: Gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin YPG/ PKK'ya verdiği destekle ilgili açıklama yapan Zaharova, "Fırat'ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor." dedi.

Suriye'deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, "Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder." dedi.

'Gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor'

"Fırat'ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor." diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti.

Ayrıca Zaharova, bölge halkının ABD tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.