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Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi

ABD'nin ithal çelik-alüminyuma yüzde 25-10'luk ek gümrük vergisi uygulamasına karşı Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, bazı Amerikan ürünlerine ek vergi getirme kararı aldı. Karara göre, ABD'den ithal edilecek bazı ürünlere yüzde 25-40 arası ek vergi uygulanacak.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:29
Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi

Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Başbakan Dmitriy Medvedev, ABD'den bazı ürünlerin ithalatına ek yüzde 25-40 vergi getirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Açıklamada kararın yol inşa malzemeleri, petrol ve gaz teçhizatları, metal işleme ve kaya delmeye yarayan araçlar ve optik fiber gibi Rusya'da muadilleri üretilen ürünleri kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin'in "ABD'nin ticari kısıtlamaları nedeniyle Rus ihracatçıların uğradığı zarar 537.6 milyon dolar kadar. Bu, Rus sevkiyatçıların ABD'ye ödemesi gereken ek vergi miktarı. Bizim yaptığımız vergi artışı bu aşamada 87.6 milyon dolar kadar zararı telafi etmeye yarayacak. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, buna hakkımız var" sözleri aktarıldı.

Rusya'nın geri kalan zararı telafi etmek için başka tedbirleri ABD'nin vergileri uygulamaya başlamasından sonra 3 yıl içinde ya da Dünya Ticaret Örgütü'nün konuyla ilgili vereceği kararın ardından alabileceği vurgulanan açıklamada ayrıca Çin, Hindistan, AB, Kanada, Meksika ve Norveç'in de Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı tartışma başlattığı da kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:29
  1. Rusya
  2. Dmitriy Medvedev
  3. ABD
  4. Çin
  5. Hindistan
  6. AB
  7. Kanada
  8. Meksika
  9. Norveç
  10. Dünya Ticaret Örgütü

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