Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında gerçekleştirilen operasyonun ardından flaş bir karara imza attı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'ye yeni hava savunma sistemlerinin verileceği duyuruldu.

S-300'LER GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerinin sevk edileceği yönünde haberler gündeme gelmiş, Kremlin bu konuda henüz bir karar verilmediğini açıklamıştı.

ABD FÜZELERİ İNCELENİYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye operasyonunda kullanılan ve Suriye güçleri tarafından ele geçirilen bir Tomahawk füzesinin inceleneceğini ve Rus füzelerinin bu yolla geliştirileceğini duyurdu.