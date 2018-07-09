Rusya'dan ABD'ye jet cevap!

Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte Rusya'nın tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate alarak kendi istekleri doğrultusunda çeşitli ülkelerle işbirliği yaptığını, bunun yanında Moskova'nın "herhangi birilerinin ittifaklarını bozmaya" ve birilerini zorlama yoluyla kendi tarafına çekmeye çalışmadığını belirtti.

Şvıtkin, "ABD'nin ülkemize yönelik gerilimi tırmandırma eylemleri ve kendi müttefikleriyle eşit olmayan etkileşim kurma girişimleri, NATO üyesi ülkeleri hem Rusya'ya ve uluslararası ortama, hem de Amerikalılarla karşılıklı ilişkilere daha farklı gözle bakmak zorunda bırakıyor" diye konuştu.

"BU TÜR EYLEMLER ABD'NİN MÜTTEFİKLERİNİ TEDİRGİN EDİYOR"

Washington'un ortaklarını, Rus muadillerine göre daha geride olan silahları satın almaya zorladığını ve ABD savunma sanayine lobicilik ettiğini söyleyen Şvıtkin, bu tür eylemlerin ABD'nin müttefiklerini tedirgin ettiğini vurguladı.

ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Rusya'nın Türkiye ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak NATO'yu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ileri sürmüştü.