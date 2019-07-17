Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.

Lavrov, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Marsel Amon Tano ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye konusunda Rusya’yı suçlayıcı açıklamalarına cevap verdi.

Washington'ın, "Suriyelilerin evlerini terk etmeyi sürdürdüğü" şeklinde aslı olmayan konularla meşgul olmaması tavsiyesinde bulunan Lavrov, ABD’nin Fırat’ın doğusunda yarı devlet kurma girişimi neticesinde Kürtler ve Araplar arasındaki sorunun büyüdüğünü ve Kürt meselesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İdlib’de olup bitenler konusunda ABD ve yakın müttefiklerinin pozisyonunun endişe yarattığını ifade eden Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin İdlib’de atmosferi kötüleştirme girişiminde bulunması ve İdlib’de terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında imzalanan memorandumun yerine getirilmemesini istemesi endişe doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin "Suriye’de Nusra’ya dokunmama" politikasının aynısını İdlib’de gözlemlediklerini dile getiren Lavrov, "İdlib’de ABD politikasının Nusra Cephesi'ni koruma, onu fiilen terörist yapıdan siyasal uzlaşma sürecine taşıma ve bu sürecin katılımcılarından biri olması arzusunu yansıttığına inanmak için nedenlerimiz var." diye konuştu.

Ayrıca Lavrov, ABD'nin ilk defa kendi politik ve jeopolitik çıkarları için teröristleri kullanmadığını hatırlatarak Amerikalı mevkidaşlarının bölgedeki jeopolitik mühendisliğinin doğru sonuçlar vermesini umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın İran ile Suriye’de yakın çalıştığını hatırlatarak insanların evlerini bu yüzden terk etmek zorunda kaldığını öne sürmüştü.