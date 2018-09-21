Rusya'dan ABD'ye çok sert açıklama! Teröristlerle flört etmeyi bırak!
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin teröristlerle flört etmeyi bırakarak onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını umdukları vurgulandı.21 Eylül 2018 Cuma 00:23
Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, ABD’den teröristler ile flört etmeyi bırakıp onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını beklediklerini belirtti.
Yayınlanan bildirgede, Moskova'nın terörle mücadele konusunda Washington ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca ABD’nin aşırı grup yanlıları ile bağlantısının çok önceden kesilmesi gerektiği ve bu bağın koparılamaması sebebi ile birçok terörist girişimin önüne geçilemediği belirtildi.
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