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Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı demek!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD tarafından bankalara gelecek yaptırımın savaş anlamına geldiğini söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:28
Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı demek!

Euronews'e konuşan Medvedev "Rus bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar… Bu gerçekten de ticaret savaşı demek, bunlar çok daha ağır yaptırımlar. Ancak bizim böyle bir baskının üstesinden geleceğimize hiç şüphe yok" dedi.
Rusya ekonomisinin her türlü baskıya adapte olma kapasitesinde olduğunu belirten Medvedev "Mesele bunun neden gerektiği. Bu uluslararası düzeni, uluslararası ekonomik düzeni bozuyor" ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacminin çok büyük olmadığını, bu nedenle Washington'ın yaptırımların iki taraf üzerinde de ciddi etkileri olmayacağını kaydetti.

Rusya bankalarına karşı yaptırım uygulanabileceği ihtimali ağustos ayında gündeme gelmişti. ABD Kongresi'ne sunulan yasa tasarısında ABD'li kredi kuruluşlarındaki Rus bankalarının işletme hesaplarının kapatılması söz konusu. Böyle bir durumda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:28
  1. Rusya
  2. ABD

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