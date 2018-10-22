Rusya'dan ABD'ye : Açıklama bekliyoruz

Madagaskarlı mevkidaşı Eloi Dovo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın INF'den çekileceklerine dair açıklamasını değerlendirdi.

Washington'dan konuyla ilgili resmi açıklama beklediklerini belirten Lavrov, buna göre bir tutum belirleyeceklerini ifade etti.

Lavrov, "ABD Başkanı'nın kararını henüz görmedim. Bu yönde açıklanan bir eğilim olduğunu gördüm ve ABD'lilerinkiler de dahil buna verilen tepkileri duydum, çok çelişkili tepkiler var. ABD'li meslektaşlarımızın yapacağı resmi açıklamayı bekleyeceğiz. Buna göre durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer bu açıklamayı (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton yapacaksa, dinleyeceğiz. Eğer bunu başka kanallar üzerinden yapacaklarsa, bu temaslara da hazır olacağız ve eğilimler yerine net olarak açıklanan kararlara göre tutumumuzu belirleyeceğiz" dedi.