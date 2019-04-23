Rusya'dan ABD'nin İran kararına tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı:- "Washington, bütün dünyanın karşısında boyun eğmesini istiyor. Bütün ülkeler, ABD'nin yaptırım tehdidi yüzünden 2 Mayıs'tan itibaren İran'dan petrol almayı durduracak"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkının verilmemesi yöndeki kararını eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, İran'ın ihracattan elde ettiği kazançlarından mahrum kalmasını sağlamaya çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Tahran'ın bağımsız politikası, ABD'yi rahatsız ediyor çünkü İran, ABD'nin stratejik öneme sahip Orta Doğu'da egemen olmasını engelliyor." ifadesine yer verildi. ABD'nin, aldığı kararla uluslararası toplumu cezalandırdığı vurgulanan açıklamada, "Washington, bütün dünyanın karşısında boyun eğmesini istiyor. Bütün ülkeler, ABD'nin yaptırım tehdidi yüzünden 2 Mayıs'tan itibaren İran'dan petrol almayı durduracak." değerlendirmesi yapıldı.

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