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Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit! 'Suriye hava sahasını kapatabiliriz'

Suriye'de diktatör Esed rejimi tarafından savaş uçağı vurulan ve İsrail'i doğrudan suçlayan Moskova yönetimi, Suriye'ye göndermeye hazırlandığı yeni füze savunma sistemiyle hava sahasının bazı bölgelerini kapatabileceğini resmen duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 12:47
Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit! 'Suriye hava sahasını kapatabiliriz'

İç savaş ülkesi Suriye'de taşlar yerinden oynuyor. Beşar Esad'ın hava savunma sistemiyle Akdeniz açıklarında savaş uçağı vurulan Rusya, iç savaş ülkesine göndermeye hazırlandığı S-300 füze savunma sistemine yönelik ABD'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

Düşen uçak nedeniyle İsrail'i doğrudan suçlayan Moskova yönetimi, S-300'lerle Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceğini duyurdu.

GERGİNLİK DEĞİL İSTİKRAR GETİRECEK

Rusya Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Yermakov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın S-300'lerin gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki uyarısına katılmadığını söyledi. Yermakov, "Savunma sistemleri tamamen savunma amaçlı, ABD bu silahların ulusal güvenliklerini tehdit ettiğini söylerken kurnazlık ediyor" dedi. Rus yetkili, füze savunma sisteminin gerginlik değil istikrar getireceğini de savundu.

Lazkiye açıklarında bir füze tarafından vurulan Rus İl-20 uçağında 15 asker vardı. İsrail'in F-16'larının savaş uçağını füze savunma sisteminin önüne ittiğini savunan Rusya, Tel Aviv yönetimiyle gerilim yaşıyor.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-300 füze sisteminin iki hafta içinde Suriye'ye sevk edileceğini dün duyurmuştu. Kremlin, füzelerin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ileri sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:47
  1. Rusya
  2. ABD
  3. İsrail
  4. Suriye
  5. S-300 füze sistemleri
  6. Suriye hava sahası
  7. Rusya'dan tehdit gibi açıklama

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