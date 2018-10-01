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Rusya'dan ABD mesajı! Meşruiyeti kaybettiler

Rusya Devlet Başkanı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da meşruiyetini kaybettiğini söyledi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 01:40
Rusya'dan ABD mesajı! Meşruiyeti kaybettiler

Rusya Devlet Başkanı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Amerikalıların Afganistan’daki durumun çözümüne artık öncülük edemeyeceğini, zira bunun 'ahlaki ve siyasi meşruiyetini' kaybetiklerini belirtti.

Zamir Kabulov, “ABD’nin Afganistan'daki varlığı, bölgedeki durumu daha da kötüleştirdi ve bir çözüme yol açmadı, bu nedenle Amerikalılar, orada kalmanın ‘ahlaki ve siyasi meşruiyetini' kaybettiler” dedi.

Amerikan varlığının sorunu çözmediği, tersine giderek ağırlaştırdığını ve bu nedenle ayrılma zamanının geldiğini ifade eden Kabulov, “Afganistan'daki Amerikalıların ve diğer Batılıların 17 yıllık kalışlarının iyi bilinen üzücü sonuçlarını değerlendirmek… Sonuç, kendini gösteriyor. İyi bir şey getirmedi, ancak tehdidi yeniden canlandırdı ve bu tehdit öncelikle ABD'ye değil, bölge ülkelerinedir” dedi.

Kabulov, Rusya ile ABD arasında Afganistan konusunda bir diyalog olduğunu, ancak bunun işbirliği olarak adlandırılamayacağını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 01:40
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