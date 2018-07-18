Rusya'dan ABD ile 'Gizli anlaşma' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un dün yaptığı 'Putin ile Trump'ın Helsinki'de vardığı küresel güvenlik alanındaki anlaşmaları bakanlık olarak uygulamaya hazırız' açıklaması, liderlerin gizli anlaşma yaptığı iddialarını beraberinde getirdi.

Basın mensuplarının bu konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Antonov, "Vladimir Putin, her şeyi anlattı. Helsinki'de görüşmeler hakkında edindiğim bilgilere göre herhangi bir gizli anlaşma yapılmadı" dedi.

'SEÇİME MÜDAHALE İDDİALARI HAKKINDA SOMUT KANIT BEKLİYORUZ'

Antonov, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da değerlendirdi.

Rus diplomat, ABD'den bu iddialarla ilgili ithamları değil, somut kanıtları beklediklerini vurguladı.

Antonov, "Sözde Rus müdahalesiyle ilgili olarak gazetecilerin de kullandığı moda bir ifadeyi kullanmak istiyorum: 100 fareyi toplasan 1 kaplan etmez. Ne kadar çok itham olsa da, önemli olan bizim talebimizdir, bulguları masaya koyun" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD'nin iç işlerine müdahale ettiği iddialarını saçma olarak niteleyen Antonov, bugün itibarıyla bu konuda hiçbir somut kanıt bulunmadığının altını çizdi.