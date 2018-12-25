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Rusya'dan ABD açıklaması: Çekilme konusunda şüphelerimiz var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Suriye'den çekilme sözünü tutmayacağını iddia etti.

25 Aralık 2018 Salı 14:54
Rusya'dan ABD açıklaması: Çekilme konusunda şüphelerimiz var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Suriye'den çekilme vaadini yerine getireceğinden şüphe duyduğunu belirtti.

Sputnik'e demeç veren Ryabkov, ABD'nin Suriye'den çekilme vaadine şüpheyle yaklaştığını, Washington'un en azından süreci sürüncemede bırakacağını ifade etti.

"Ciddi şüphelerim var"

Ryabkov, "Çatışmasızlık ile Suriye'deki askeri duruma ilişkin diğer konularda ordular arasında diyalog devam ediyor. Durumun özelliğinden dolayı, diyalog sırasında dile getirilen veya taraflar arasında paylaşılan bilgileri açıklayamam ancak bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı konuşuluyor. Benim bu konuda ciddi şüphelerim var" dedi.

'En azından sürüncemede bırakılacağını düşünüyorum'

Washington'da bazen ileri görüşlü, çok ciddi eğilimler oluştuğunu ancak daha sonra bunların tamamen askıya alındığını birçok kez deneyimlediğini anlatan Ryabkov, "Ben en azından kararın uygulanmasının sürüncemede bırakılacağını düşünüyorum. Zira Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle fiili başarılar elde etmişken, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran Astana ve Soçi süreçlerinde ilerleme sağlamışken BM kararı olmadan ve uluslararası hukuk normları ihlal edilerek egemen bir devletin topraklarında kurulan yasadışı askeri varlığı sonlandırmak ABD'nin mantığına ters" ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD'yle ilgili çıkarım ve değerlendirmelerin somut eylemlere göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:54
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